Yağmur Dinç

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı buluşturan Kanal D'nin iddialı Uzak Şehir, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.

Yayınlanan son bölümde Alya gizlice oğlu ile yurt dışına kaçma planları yaptı, Cihan ise her şeyden haberdar şekilde Alya'nın kendisini bırakıp bırakamayacağını görmek istedi.

Her hafta Pazartesi günleri seyirci ile buluşan Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanı ile gündemde.

FRAGMAN YAYINLANDI

Uzak Şehir 13. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Alya aklını mı, kalbini mi dinleyecek?

Cihan, annesinin rızasını alıp Nare ve Kaya'ya güvenerek Boran abisinin, Ecmel'in oğlu olduğunu itiraf eder. Böylelikle Sadakat'in Ecmel'e neden düşman olduğu ortaya çıkar.

Kaçma hazırlıkları yapan Alya, havaalanında oğlunun Cihan'ı görmesiyle Cihan'a yakalanır. Peki her şeye rağmen Alya, Cihan'ı bırakabilecek mi?

İşte, Kanal D Uzak Şehir 13. bölüm 1. fragmanı...