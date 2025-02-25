Uzak Şehir 16. bölüm 1. fragmanı: Alya'nın kıskançlık krizi!

Yağmur Uçar

Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturduğu "Uzak Şehir" dizisi, Kanal D'ye damga vuruyor.

Son olarak 15. bölümü yayınlanan dizi, izleyicileri ekrana kilitledi.

Gözler Uzak Şehir 16. bölüm fragmanına çevrildi. Cihan ve Alya arasındaki gerilim tırmanırken, dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

Yeni bölümde Cihan ve Alya’nın ilişkisi geri dönülemez bir yola girerken, Albora ailesi tehlikelerle karşı karşıya kalacak. Kaya’nın akıbeti ve Şahin’in ihanetinin sonuçları ise büyük merak uyandırıyor.

Peki, Uzak Şehir 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölüm fragmanı...