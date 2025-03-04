Uzak Şehir 17. bölüm 1. fragmanı: Alya ve Cihan boşanıyor

Yağmur Uçar

Kanal D'nin iddialı yapımı Uzak Şehir, dün akşam ekrana geldi.

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi, son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu.

Bölümde, Alya’nın Cihan ve Mine arasındaki ilişkiyi öğrenmesiyle büyük bir kriz patlak vermiş, bu durum Alya’nın kıskançlık ve öfke arasında sıkışmasına neden olmuştu.

İkilinin ilişkisi çıkmaza sürüklenirken, yeni bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu.

FRAGMAN GELDİ

Yayınlanan 17. bölüm fragmanı, Alya ve Cihan’ın ilişkisini daha da karmaşık hale getirecek olaylara işaret ediyor.

Alya’nın aldığı kararlar, evliliğin geleceğini belirleyecek mi? Cihan, Mine ile olan geçmişinden sıyrılıp ilişkisini kurtarabilecek mi?

Dizinin yeni bölümü, Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.