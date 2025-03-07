Yağmur Uçar

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir, her Pazartesi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız, senaryosunu ise Gülizar Irmak üstleniyor.

Uzak Şehir, 17. bölüm fragmanı ile dikkat çekti.

"KARIMI SEVİYORUM"

Son bölümde, Alya’nın Cihan ile Mine arasındaki ilişkiyi öğrenmesi büyük bir krize yol açmış ve izleyicilere duygusal anlar yaşatmıştı.

Bu gelişmenin ardından gözler yeni bölüme çevrildi.

Yayınlanan 2. fragmanda Cihan, mahkemede hakime Alya'yı sevdiğini itiraf ediyor...

İşte yeni bölüm fragmanı...