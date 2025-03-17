Uzak Şehir 18. bölüm 3. fragmanı: Cihan ve Alya'nın yatak kavgası!

Yağmur Uçar

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, pazartesi günleri ekrana geliyor.

Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizi, 18. kez seyircisiyle buluşacak.

Yeni bölümden gelen son fragman ise dikkatleri çekti.

YATAK KRİZİ

Cihan’ın yatağında uyumayı kabul etmeyen Alya için konağa yeni bir yatak getirilir. Ancak Cihan’ın talimatıyla Alya’nın her zaman uyuduğu koltuk odadan çıkarılır.

İkili arasında gerilim yükselirken, tartışma Alya’nın boynundan çıkardığı kolyeye gelir.

Cihan, Alya’nın kendisini affedip kolyeyi tekrar takmasını isterken, Alya’nın vereceği karar merakla bekleniyor.

Dizinin yeni bölümü Pazartesi saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.