Uzak Şehir 23. bölüm 2. fragmanı: Ortalık yine yangın yeri! Nare, ölüm döşeğinde...

Yağmur Uçar

Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen Uzak Şehir, 23. bölümü ile nefesleri kesecek.

28 Nisan 2025 Pazartesi akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan Uzak Şehir dizisinden yeni fragman geldi.

UZAK ŞEHİR'DE GELECEK HAFTA

Yeni bölümde Nare’nin vurulmasının ardından ortalık baya karışacak. Şahin’in Nare’yi bir dakika bile olsa yalnız bırakmak istememesine Kaya tepki gösterecek. İkili arasında hastane olay çıkacak.

Cihan ise kardeşi Nare’nin hayatta kalıp kalmayacağını bilmediğinden büyük endişe ve gerginlik içinde olacak.

Sadakat kızı Nare için Fidan’ın ayağına giderek yalvaracak. Nare’nin hayata tutunması için ondan af dileyecek ama Fidan ondan beklendiği tepkiyi gösterecek.

Alya ise annesi Fikriye’nin peşine düşecek. Fikriye hanım için ölüm emri verilecek ve "kaza" geçirecek.

İşte Uzak Şehir 23. bölüm 2. fragmanı...