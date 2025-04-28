Uzak Şehir 23. bölüm 3. fragmanı: Alya'ya sıcak çay, Mine'ye soğuk su...

Yağmur Uçar
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 28 Nisan Pazartesi akşamı 23. bölümü ile ekrana geliyor.
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolündeki dizi, Mardin topraklarındaki aşk ve mücadeleyi konu alıyor.
Son olarak 22. bölümü yayınlanan Uzak Şehir, Nare'nin intiharı ile nefesleri kesti.
Albora Ailesi'nde ortalık yangın yeri iken, yeni bölümde neler olacak merak ediliyor.
Yeni bölümün yayınlanan 3. tanıtımı ise içleri ısıtıyor.
Cihan ile Alya kantinden çay alırken aralarından su sızmıyor, bunu gören Mine arkalarından soğuk su içmekle yetiniyor.
Cihan'ın "Hanımağalık yolunda ilerliyorsun" sözleri ise gülümsetiyor.
İşte Uzak Şehir 23. bölüm 3. fragmanı...