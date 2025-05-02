Uzak Şehir 24. bölüm 2. fragman: Alya kovuldu, Cihan'a kelepçe vuruldu!

Yağmur Uçar

Kanal D'nin sevilen dizi Uzak Şehir, yeni bölümde tansiyonu yükseltecek.

İzleyicileri ekrana kilitleyen dizi, 24. bölüm 2. fragmanı ile şoke etti.

Fragmanda, herkes ayrı bir yıkım yaşadı.

Narin, Fidan'ın kendisini ölüme terk ettiğini öğrendi ve Şahin'e kırıldı. Sadakat, Boran'ı Alya'nın ifşa ettiğini düşünerek konaktan kovdu. Cihan ise Halis'in canını almayı kafasına koydu ve hapse girdi.

Yeni bölümde neler olacak sorusu, yürekleri ağza getirdi.

İşte Uzak Şehir 24. bölüm 2. fragmanı...