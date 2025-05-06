Uzak Şehir 25. bölüm 1. fragman: Alya'nın gözü kara, resti çekiyor!

Yağmur Uçar

Pazartesi akşamları Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, son bölümü ile nefesleri kesti.

24. ile ekrana gelen dizi, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın oyunculuğu ile devleşti.

Alya ve Cihan Albora'nın hikayesini konu alan Uzak Şehir'de nabız iyice yükseldi.

Zerrin hamile olduğunu öğrendi, Nare ile Şahin iyice imkansızlaştı, Cihan cezaevine girdi, Alya resti çekti.

Uzak Şehir 25. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana Cihan'ın "Olur da bir gün düşürsem, beni sen kaldır." sözleri damga vurdu.

İşte yeni fragman...