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Dün akşam 26. bölümü ile ekrana gelen Uzak Şehir, yine milyonları ekrana kilitledi.

Reytinglerde adından söz ettiren dizide Alya (Sinem Ünsal) ve Cihan (Ozan Akbaba) yeni bir mücadelenin içine girdi.

Yeni bölümde neler olacak derken, yayınlanan fragman tüyoları verdi.

Uzak Şehir 27. bölüm 1. fragmanına Alya'nın "Cihan benim kocam" sözleri damga vurdu.

Fragmanda; Mine'nin hamile olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasıyla Sadakat tarafından konaktan yine kovulan Alya, konağa da Cihan'a da sahip çıktı.

Konaktan gitmese de Cihan'la arasında yeni yeni filizlenen bazı duyguların üstünü örtmek zorunda kaldı.

İşte yeni bölümden ilk tanıtım...