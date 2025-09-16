Uzak Şehir 30. Bölüm 1. Fragmanı | Mine, çıldırdı! "Albora'yı başınıza yıkacağım"

2. sezona iddialı bir giriş yapan Uzak Şehir, yine seyircileri ekrana kilitledi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizi, nabzı iyice yükseltti.

Son bölümde, Alya ve Cihan aşklarına sahip çıkarak konağa geri döndü.

Bu kararın bedelinin ağır olacağını bilseler de, birbirlerinden vazgeçmemeye karar verdi.

Mine ise hırsının ateşiyle yanıp tutuşmaya başladı.

Öte yandan Şahin ile Nare'nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde adeta bir deprem yarattı.

Son sahnede ise Mine'nin Alya'nın canına kast ettiği görüldü.

İzleyiciler, yeni bölümü dört gözle beklemeye koyuldu. Peki, Uzak Şehir'de neler olacak? Mine ölecek mi?

FRAGMAN GELDİ

Uzak Şehir'den merakla beklenen 30. bölüm 1.fragman geldi.

Mine'nin geçirdiği kaza sonrasında hayatı tehlikeye girer. Tüm yaşananlara rağmen Alya, Mine için elinden geleni yapacaktır

Fakat Mine'nin Alya'ya olan öfkesi her şeyi en başa döndürecek!

Uzak Şehir yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!