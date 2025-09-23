Uzak Şehir 31. bölüm 1. fragmanı: Boran yaşıyor, Cihan öldü...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Uzak Şehir, yine ekrana kilitledi.

Kanal D'nin fenomen dizi, pazartesi akşamki bölümünde Mine'nin ölümü ile damga vurdu.

Sadakat'in Ecmel'in gerçekleri öğrenmemesi için gözünü kırpmadan öldürdüğü Mine, Cihan ve Alya'yı bir vicdan azabına daha sürükledi.

Son sahne ise izleyicileri iyice meraklandırdı.

Akıllardaki o soru, fragmanla yanıt buldu.

UZAK ŞEHİR YENİ FRAGMAN

Uzak Şehir dizisinin 31. yeni bölüm fragmanında Cihan, ''Boran yaşıyor, ben öldüm.'' cümleleri yer aldı.

Cihan, ''Ben ona rahmet okudum. Cihan'a baba oldum, Alya'ya koca oldum. Ben o artık benim helalim oldu diye düşünmeye başladım. Boran yaşıyor. Ben öldüm.'' cümleleri nefes kesti.

Alya ise Cihan'a sarılarak dönmüşsün diye seslendi.

Alya Cihan ile aralarındaki soğukluğu fark ederken Sadakat ise ''Geçmişin gölgesi uzun. Üstünden atlayamazsınız.'' diye konuştu.