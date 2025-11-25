Uzak Şehir 40. bölüm 1. fragman: Küçük Cihan, Boran'ı görüyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir, 39. bölümü ile ekrana geldi.

Son bölümde Boran, Cihan ve Alya'nın aşkına tanıklık etti ve Ecmel hakkındaki gerçeği öğrendi.

Alya ve Cihan Deniz'i yeniden kazanmaya karar veren Boran, konakta adeta isyan çıkardı.

Cihan ve Boran arasında paylaşılamayan Alya, açıkça neyi istediğini söyledi ancak zorlu bir sınava daha girdi.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise heyecanı daha da arttırdı.

Fragmanda; Boran geçen onca zamana rağmen Alya'nın hala kendi karısı olduğunu düşünmekte. Arada kalan Cihan ise karışmak istemese de kendini tutamıyor.

Küçük Cihan ise babasıyla karşılaşıyor.

İşte, Uzak Şehir 40. bölüm 1. fragmanı...