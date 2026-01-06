Uzak Şehir 45. bölüm 1. fragman: KayZer'in bebeği hayatta...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün akşam ekrana gelen Uzak Şehir dizisi, nefesleri kesti.

Kaya ve Zerrin'in evlat acısı bölüme damga vururken, Alya ve Cihan aşkı tam gaz sürüyor.

Uzak Şehir 45. bölüm 1. fragmanında ise izleyicileri şaşırtacak detaylar yer aldı.

Demir'in küveze gidip "aynı Zerrin'e benziyor" sözleri damga vurdu.

Öte yandan, Cihan ve Alya herkese karşı tavrını bir kez daha koyuyorlar.

Boran bu durumu daha fazla kaldıramıyor ve Sadakat'ten yardım istiyor.

Sadakat ise Boran için Cihan'ı gözden çıkarıyor...