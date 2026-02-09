Uzak Şehir 49. bölüm son fragman: Cihan'ın hayal kırıklığı...

- Uzak Şehir dizisinin 49. bölüm fragmanında, mahkemeye sunulan kanıt videosunun Alya tarafından silinmesi Cihan'ı hayal kırıklığına uğratıyor.
- Cihan, bu durumdan derin bir üzüntü duyuyor.
- Dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.
Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.
Ekrana gelecek olan 49. bölüm heyecanla beklenirken son fragman olacakların sinyalini verdi.
Yayınlanan 49. bölüm 3. fragmanında; Mahkemeye kanıt olarak sunulan videonun Alya tarafından silinmesi Cihan'ı büyük hayal kırıklığına uğratır.
Alya'nın seçimi, Cihan'ı derinden yaralayacaktır.
İşte, yeni fragman...