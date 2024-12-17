Yağmur Dinç

Uzak Şehir, 6. bölümü ile pazartesi akşamına damga vurdu.

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi, Alya ve Cihan'ın düğününü ekrana getirdi.

Uzak Şehir'in son bölümünde Alya ve Cihan evlendi. Sadakat'in çocuk baskısı ise artarak devam ediyor.

Yayınlanan 7. bölüm 1. fragmanında Sadakat'in "Ne zaman çocuğu olur o zaman karın olacak!" sözleri dikkat çekti.

Sadakat, Cihan ve Alya'nın evliliğinden sonra daha acımasız yüzünü Alya'ya göstermeye başladı! Cihan ise karısı ve annesi arasında...

İşte Uzak Şehir'den yeni fragman...