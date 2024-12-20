Yağmur Dinç

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisi, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Eşinin vefatı üzerine geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde buluyor.

İzleyicilerin merakla beklediği Uzak Şehir 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Sadakat mi, Alya mı? Hangisi kazanacak?

Alya, Cihan ile evlendikten sonra Sadakat Alya'yı baştan sona kendi istediği gibi değiştirmek istemektedir. Alya ise sağlam karakterini otoriteye karşı korumak için elinden geleni yapacak!

İşte Uzak Şehir'den yeni fragman...