Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Uzak Şehir 2. sezon tarihi...

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Büyük beğeniyle izlenen Uzak Şehir, 1. sezon finalini 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı ekrana gelen 28. bölümüyle yapmıştı.

Hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yaz tatilinin ardından izleyicisiyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonun başlayacağı tarihi merak eden izleyiciler, "Uzak Şehir 2. sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Uzak Şehir dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin 2. sezonunun Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Yeni sezona ilişkin detayların önümüzdeki günlerde Kanal D tarafından duyurulması bekleniyor.