Uzak Şehir Sadakat'in dublörüne bakın! "Sadakat Vol 2"

Uzak Şehir dizisinde Sadakat karakterini canlandıran oyuncu Gonca Cilasun, dublörü ile poz verdi.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 15:08
Uzak Şehir Sadakat'in dublörüne bakın!
  • Gonca Cilasun, "Uzak Şehir" dizisindeki Sadakat karakterinin dublörüyle poz verdi.
  • Cilasun, Instagram hesabından bu pozu "Sadakat olmak vol2" notuyla paylaştı.
  • Dizi, pazartesi akşamları ilgiyle izleniyor.

Kanal D'nin aşiret konulu dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamları yayınlanıyor.

İlgiyle takip edilen dizinin başrollerini Cihan Akbaba, Sinem Ünsal ve Gonca Cilasun gibi isimler paylaşıyor.

Dizide Albora Konağı'nın hanımağası Sadakat Albora'yı canlandıran Cilasun'un dizi için dublörü olduğu ortaya çıktı.

Gonca Cilasun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dublörüyle bir pozunu paylaştı.

Gonca Cilasun yaptığı paylaşımda 'Hep destek tam destek. Sadakat olmak vol2' ifadelerini kullandı.

