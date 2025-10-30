Uzak Şehir'de ilginç iddia: Meğer Alya Albora'nın babası...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı Uzak Şehir dizisiyle ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya atılan bilgi senaryoda yer alacak mı merak edildi.

Uzak Şehir 2. sezon bölümlerinde Boran’ın yaşadığı haberinin alınması üzerine Albora ailesinde ortalık karıştı.

Cihan ve Alya’nın arasındaki sorunlara bir yenisi daha eklendi. Boran’ı uğradığı saldırı sonucunda kurtaran kişi olarak diziye dahil olan Vurgun Çelebi oldu.

ALYA'NIN BABASI VURGUN MU

İzleyiciler, Vurgun Çelebi'nin Alya'nın babası olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Öyle ki, Cihan Deniz ise dedesini tanıyan tek kişi, dedesi olduğu gerçeğini ise sadece Boran biliyor.

Alya'nın babası Vurgun mu, ortaya çıkacak mı, senaryoda geçecek mi ilerleyen bölümlerle netleşecek.