Uzak Şehir'den ayrılmıştı! Yeni dizisi belli oldu...

Uzak Şehir'in ilk sezonunda canlandırdığı Ümmü karakteriyle büyük beğeni toplayan Zeynep Kankonde, sezon başında diziden ayrılmıştı.

Ailevi sebeplerden dolayı diziden ayrıldığını açıklayan Kankonde, seyircileri üzmüştü.

Ümmü karakterinin dizideki hikayesi devam etti ve sezon başında diziye Kankonde yerine Banu Fotocan dahil oldu.

DİZİ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü oyuncu Zeynep Kankonde ise yeni projesini duyurdu.

Gönlümdeki Köln ile izleyici karşısına çıkacak Zeynep Kankonde'ye Uzak Şehir izleyicisinden "başarılar" yorumu yağdı.