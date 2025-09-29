Abone ol: Google News

Uzak Şehir'in Boran'ı bakın aslen nereliymiş

Uzak Şehir dizisinin kritik karakterlerinden Boran'ı canlandıran oyuncu, izleyicilerin merceğine girdi. Ünlü oyuncu Burç Kümbetlioğlu'nun memleketi de merak konusu oldu. Neresi olduğunu duyanlar ise şaşkınlık yaşıyor...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 18:01
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla nefesleri kesiyor.

Başrollerinde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Ferit Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, şimdilerde "Boran" karakteri ile gündemde.

Alya'nın vefat ettiği sanılan eşi ve Albora'nın abisi Boran Albora, bitkisel hayatta bulundu.

Seyircileri şoke eden anlar, karakteri canlandıran oyuncuyu da gündeme taşıdı.

Uzak Şehir'in Boran'ını, Burç Kümbetlioğlu canlandırıyor.

SİVASLIYMIŞ

45 yaşındaki başarılı oyuncu hakkında birçok detay merak edilirken, memleketi dikkatleri çekti.

Albora Ailesi'nin aksine, ünlü oyuncu gerçek hayatında Anadolu'dan çıktı.

Aslen Sivaslı olan Kümbetlioğlu, Mardin'de bir aşiret ailesinin oğlunu oynuyor.

