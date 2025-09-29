Uzak Şehir'in Boran'ı bakın aslen nereliymiş

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla nefesleri kesiyor.
Başrollerinde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Ferit Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, şimdilerde "Boran" karakteri ile gündemde.
Alya'nın vefat ettiği sanılan eşi ve Albora'nın abisi Boran Albora, bitkisel hayatta bulundu.
Seyircileri şoke eden anlar, karakteri canlandıran oyuncuyu da gündeme taşıdı.
Uzak Şehir'in Boran'ını, Burç Kümbetlioğlu canlandırıyor.
SİVASLIYMIŞ
45 yaşındaki başarılı oyuncu hakkında birçok detay merak edilirken, memleketi dikkatleri çekti.
Albora Ailesi'nin aksine, ünlü oyuncu gerçek hayatında Anadolu'dan çıktı.
Aslen Sivaslı olan Kümbetlioğlu, Mardin'de bir aşiret ailesinin oğlunu oynuyor.