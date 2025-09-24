Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba bakın nereliymiş! İşte memleketi...

"Uzak Şehir" dizisinin sevilen karakteri Cihan'ı canlandıran Ozan Akbaba, son dönemlerde izleyiciler tarafından en çok merak edilen isimlerden biri oldu.

Başarılı oyunculuğu ve ekranlardaki karizmasıyla dikkat çeken Akbaba, dizideki performansıyla adeta izleyenleri ekrana kilitliyor.

Peki, hayatı kadar özel hayatı da merak konusu olan Ozan Akbaba aslen nereli?

Oyuncunun doğduğu yer ve memleketi hakkında detaylar, hayranları tarafından araştırılıyor.

İşte Ozan Akbaba’nın memleketi ve merak edilen diğer bilgiler…

Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde dünyaya gelmiştir.

Ailesinin kökeni, Azerbaycan’ın Gence şehrine dayanmaktadır ve Kars'taki Azeri nüfusunun önemli bir kısmı Gence kökenlidir.