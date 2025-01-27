Yağmur Dinç

1984 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ferit Kaya, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde eğitim aldı.

“Mavi Gözlü Dev” , “Zeynep'in Sekiz Günü” adlı sinema filmlerinde ve “Şeytan Ayrıntıda Gizlidir” , “Alacakaranlık” , “Yersiz Yurtsuz” , “Aşk Eski Bir Yalan” adlı televizyon dizilerinde rol alan Kaya, başarısını ortaya koydu.

Asıl çıkışını ise Çukur dizisiyle yakaladı.

Şimdilerde Kanal D'nin etkileyici dizisi Uzak Şehir'de Demir Baybars karakterini oynayan Ferit Kaya, beğeni topluyor.

EŞİ İLE AŞK POZLARI

Albora Ailesi'nin en büyük düşmanı, Nadim Baybars'ın oğlu, sert ve hırçın bir mizaca sahip bir adam olan Uzak Şehir'in Demir'i, özel hayatı ile de merak ediliyor.

Ferit Kaya, geçtiğimiz eylül ayında bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yasemin Ceren ile dünya evine girdi.

Görkemli düğünü ile sosyal medyada gündem olan çift, mutlu bir birliktelik sürüyor.

Instagram'da sık sık paylaşım yapan Ferit Kaya ve eşi, beğeni yağmuruna tutuluyor.