Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın acı günü! Ölüm haberini böyle duyurdu...

Uzak Şehir dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya, hayatını kaybetti.

Atakan Özkaya, cenaze töreniyle ilgili detayları sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

Ünlü isim, babasının cenazesinin Cumartesi günü öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacağını ve Başıbüyük Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.

Ölüm haberinin ardından sanat camiası ve hayranları Atakan Özkaya'ya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

Oyunculuk kariyerinde "Kalp Atışı", "Kardeşlerim" ve son olarak "Uzak Şehir" gibi dizilerde rol alan Atakan Özkaya, "Uzak Şehir" dizisinde canlandırdığı "Kaya Albora" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.