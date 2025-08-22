Uzak Şehir'in Kaya'sı yıkıldı: Vefat haberini verdi

Uzak Şehir'de Kaya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Atakan Özkaya'nın acı günü...
27 yaşındaki başarılı oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya hayatını kaybetti.
"GÜLE GÜLE BABAM"
Ünlü isim, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Duygusal paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
''Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam...''