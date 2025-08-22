Abone ol: Google News

Uzak Şehir'in Kaya'sı yıkıldı: Vefat haberini verdi

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya'nın babası hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 16:02
Uzak Şehir'de Kaya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Atakan Özkaya'nın acı günü...

27 yaşındaki başarılı oyuncu Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya hayatını kaybetti.

"GÜLE GÜLE BABAM"

Ünlü isim, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Duygusal paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

''Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam...''

