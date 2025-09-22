Uzak Şehir'in yıldızı setten sonra bakın ne yaptı! "Şimdi Gonca, yarın Sadakat"

Uzak Şehir'de Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun, tandem atlayışında Filistin'e özgürlük mesajı verdi.

Set arasında soluğu Efes’te alan ünlü oyuncu, uçuş okulundan paylaşım yaptı.

“Kısacık bir aram olduğu için Efes’e kaçtım, geldim” diyen Cilasun, “Atlayış yapacağım. Yarın sabah yine sete çalışmaya devam. Yani şimdi Gonca, yarın Sadakat. Görüşürüz” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN İÇİN ATLADI

Tandem atlayışı sırasında büyük keyif alan oyuncu, paylaşımında “Bir daha yap dedi içimdeki çocuk. Ben de onu dinledim. Yine çok eğlendim…” notunu düştü.

Gonca Cilasun, atlayış sonrası Filistin kefiyesi açarak “Filistin’e özgürlük” mesajıyla sosyal medyada dikkat çekti.