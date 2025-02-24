Yağmur Uçar
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.
Alya ve Cihan'ın hikayesini anlatan dizinin başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba yer alıyor.
Dizinin her bölümü sosyal medyaya da gündem olurken; "Zerrin" karakterini oynayan Dilin Döğer, beğeni topluyor.
CESUR POZ
Dilin Döğer'in performansı kadar güzelliği de takipçilerinin merceğinde.
Instagram'ı aktif kullanan Döğer, son pozuyla mest etti. Siyahlara bürünen ünlü oyuncu, dekoltesiyle dikkat çekti.
Takipçileri ise binlerce yorum ve beğeni yağdırırken, diziye de göndermeler yapıldı.