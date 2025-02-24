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Uzak Şehir'in Zerrin'i son pozuyla Instagram'ı salladı! "Zerrin, bu bir devrim"

Uzak Şehir'in Zerrin'i son pozuyla Instagram'ı salladı! "Zerrin, bu bir devrim" Uzak Şehir dizisindeki performansı ile dikkatleri çeken Dilin Döğer, siyahlar içindeki cesur pozuyla beğeni topladı.