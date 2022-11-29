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    • Var Mısın Yok Musun'un tanınan ismiydi! Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'nun son hali şaşırttı!

    Var Mısın Yok Musun'un tanınan ismiydi! Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'nun son hali şaşırttı!

    Gizem Hatipoğlu'nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hakan Hatipoğlu'nun eşi sosyal medyada gündem oldu. İşte son hali..
    • 29.11.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 10:47
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    Var Mısın Yok Musun'un tanınan ismiydi! Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'nun son hali şaşırttı!

    Bir dönemin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun ile tanınan ve ardından programda tanışarak   Hakan Hatipoğlu ile evlenen Gizem Hatipoğlu son haliyle gündeme geldi.

    Gizem Hatipoğlu Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programından 135 bin lira ödül kazanmayı başarmıştı.

    Var Mısın Yok Musun'un ardından Survivor'da da yarışan Gizem Hatipoğlu Hakan Hatipoğlu ile tanışarak dünya evine girdi. Çiftin bir kız çocukları bulunuyor.

    Gizem Hatipoğlu sosyal medyada oldukça aktif bir isim olarak göze çarpıyor. 2.2 milyon gibi büyük bir instagram takipçisine sahip olan Hatipoğlu'nun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Gizem Hatipoğlu bir programda yaptığı açıklamada "Alnımda botoks var. Yeni yaptırdım dolgu sıfır. Yanaklarımı görüyorsunuz hep varlardı. Kilo alınca full yanak oluyorum." ifadelerine yer verdi.

    İşte Gizem Hatipoğlu'nun son hali..

    Var Mısın Yok Musun un tanınan ismiydi! Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu nun son hali şaşırttı! #1

    Var Mısın Yok Musun un tanınan ismiydi! Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu nun son hali şaşırttı! #2

    Var Mısın Yok Musun un tanınan ismiydi! Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu nun son hali şaşırttı! #3

    Var Mısın Yok Musun un tanınan ismiydi! Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu nun son hali şaşırttı! #4

    Var Mısın Yok Musun un tanınan ismiydi! Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu nun son hali şaşırttı! #5

    Var Mısın Yok Musun un tanınan ismiydi! Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu nun son hali şaşırttı! #6

    Var Mısın Yok Musun un tanınan ismiydi! Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu nun son hali şaşırttı! #7

    Var Mısın Yok Musun un tanınan ismiydi! Hakan Hatipoğlu nun eşi Gizem Hatipoğlu nun son hali şaşırttı! #8


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