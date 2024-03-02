Vedası gözyaşlarına boğmuştu! Gönül Dağı’nın Dilek’i itiraf etti "Yarım kaldı" Gönül dağı dizisinde Dilek karakteriyle gönüllerde taht kuran Gülsim Ali İlhan, diziden ayrılışıyla yürekleri burkmuştu. Ünlü oyuncunun yıllar sonra yaptığı itiraf hayranlarını şaşırttı.

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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, oyunculuk performanslarıyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Dilek karakteriyle ekranlara adeta ışık saçan Gülsüm Ali İlhan, izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Özellikle Berk Atan ile olan uyumuyla dikkat çeken İlhan, dizinin ilk iki sezonunda unutulmaz bir iz bırakmıştı.

Ancak, Gülsüm Ali'nin diziden ayrılma kararı, hayranlarını derinden üzmüştü. İlhan'ın projeden ayrılmasının ardından yaklaşık 2 yıl geçtiğinde yaptığı açıklama, izleyicileri şaşırttı.

Katıldığı bir yayında Gönül Dağı ile ilgili hayalini paylaşan Gülsüm Ali, izleyicileri geçmişe götürdü.

Bakın Dilek karakteri hakkında neler söyledi...

Gönül Dağı'nın Dilek'i itiraf etti

Uzun bir sessizliğin ardından konuşan Gülsüm Ali İlhan, duygusal açıklamalarıyla izleyicilerin yüreklerine dokundu.

Verdiği röportajda, geçmişte yaşadığı rollerin özlemini dile getirerek içten bir şekilde hislerini paylaştı.

"Güzel bir sahneyle o çocuğa dokunmak isterdim. Taner'in, Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikâyeleri yarım kaldı. Masaldı o" dedi.

Gönül Dağı Dilek nasıl ölmüştü?

Duygusal anların yaşandığı bir dizi finalinde, izleyicileri derinden sarsan bir trajedi yaşandı.

Dizinin sevilen karakterlerinden Dilek, görev için gittiği bölgede beklenmedik bir tehlikeyle karşılaşarak hayatını kaybetti.

Özellikle, doğuma az bir zaman kala çalışırken yaşadığı bu trajik olay, izleyicileri derinden etkiledi.