Veliaht dizisi nerede çekiliyor? İşte Veliaht'ın çekildiği yer...

Ekranların yeni yapımlarından biri olan Veliaht dizisi, oyuncu kadrosu ve hikâyesi kadar çekim yerleriyle de merak konusu oldu.

Dizinin başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk bulunuyor. Akınözü, dizide hayata tutunmaya çalışan Timur Aslan’a hayat verirken, Serra Arıtürk ise Karslı ailesinin gelini Reyhan karakteriyle öne çıkıyor.

Usta oyuncu Ercan Kesal, Karslı ailesinin reisi Zülfikar rolüyle ekranlara gelirken, Erkan Kolçak Köstendil ise güç mücadelesine dahil olan Yahya karakterini canlandırıyor.

Kadroda ayrıca Hazal Türesan, Derya Karadaş, Bora Akkaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak ve Arif Pişkin gibi deneyimli isimler yer alıyor.

Diziyi izleyen pek çok kişi, sahnelerin nerede çekildiğini araştırmaya başladı.

Veliaht dizisinin çekimleri, İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle tarihi dokusuyla öne çıkan mekanlar ve Boğaz manzaralı sahneler dikkat çekiyor.

Ayrıca dizinin bazı sahnelerinin şehir dışındaki doğal alanlarda da çekildiği biliniyor.

Yapım ekibi, dizinin atmosferini daha güçlü yansıtmak için hem modern hem de tarihi mekanları tercih ediyor.

Böylece izleyicilere hem görsel açıdan zengin hem de hikâyeyi destekleyen bir atmosfer sunuluyor.

Kısacası, Veliaht dizisi İstanbul’un birçok farklı noktasında çekiliyor ve izleyicilere şehrin büyüleyici manzaralarını ekrana taşıyor.