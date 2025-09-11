Veliaht'ın yıldızı Akın Akınözü meğerse çok değişmiş: İşte eski hali

Show TV’nin iddialı yapımı Veliaht, 11 Eylül 2025 itibarıyla ekranlara gelerek izleyicilerle buluşuyor.
Dizinin başrol oyuncularından Akın Akınözü, Timur karakteriyle dikkatleri çekiyor.
Tamirci Timur'u canlandıran Akınözü, seyircileri performansı ile ekrana kilitliyor.
BÜYÜK DEĞİŞİM
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise "eski hali" karşısında şoke oluyor.
Muhteşem Yüzyıl, Hercai, Kaderimin Oyunu gibi yapımlarla yükseliş yakalayan Akın Akınözü, lise yıllarından bu yana yaklaşık 50 kilo verdi.
Büyük bir değişim yaşayan oyuncu, şimdilerde yakışıklılığı ile gündem oluyor.
İşte, eski halleri...