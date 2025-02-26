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Haber Merkezi

Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı ile etkin mücadele kapsamında incelemelerine devam ediyor..

Kurul tarafından vergi kaçırmak maksadıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler ve analiz çalışmalarında önemli bir aşamaya gelirken, özellikle “POS çalışmıyor” gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler yakın takipte tutuluyor.

Bu nedenle Maliye'nin denetimlerine takılmak istemeyen esnaf da yeni yollar denemeye başladı..

ESNAFIN SON NUMARASI

Esnaf bu kez de eşine veya annesine hesap açtırıp, ücretin o hesaba yatırılmasını istiyor. Açıklama kısmına da "gün parası" yazdırarak maliyenin radarından kurtulmaya çalışıyor.

Kanal D Ana Haber'in haberine göre; Ceza korkusu yaşayan bazı esnaflar daha önce müşterilerinden açıklama kısmını boş bırakmalarını istiyordu.

Ama şimdi IBAN'la ödemi için kendi hesaplarını bile kullanmıyorlar. Onun yerine kız kardeşinin veya eşinin üzerine banka hesabı açtırıyorlar ve parayı oraya göndermelerini istiyorlar.

AÇIKLAMAYA "GÜN PARASI" YAZDIRIYORLAR

Hatta dikkat çekmesinler diye açıklama kısmına 'gün parası' diye yazdırıyorlar. Yani aldıkları ücretleri eşlerine gün parası gelmiş gibi gösteriyorlar. Vergi kaçıran esnaf bu yolla da denetimden kurtuluyor.

UZMANLAR RİSKLİ BULUYOR

Uzmanlara göre esnafın kendine göre aldığı bu önlem çok riskli. Çünkü hiç para gelmeyen bir hesaba bir anda para akışı başladığında, o hesap maliye tarafından şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Bu durum sadece esnaf değil, müşterilerin de zor durumda kalmasına neden olabilir. Kara para aklanıyorsa o hesap üzerinde, siz oraya para gönderdiğiniz için soruşturma konusu olabiliyorsunuz.