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    Victoria Secret meleği Türkiye'de! Güzelliğiyle Marmaris'i salladı...

    Victoria's Secret'in eski meleği Alessandra Ambrosio, Marmaris'e geldi. Kaldığı otelden sık sık paylaşım yapan ünlü modelin güzelliği mest etti.
    • 28.06.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:18
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    Victoria Secret meleği Türkiye'de! Güzelliğiyle Marmaris'i salladı...

    Victoria's Secret'in eski meleği 41 yaşındaki Alessandra Ambrosio, hem tatil hem de iş için Türkiye'ye geldi.

    Muğla'nın Marmaris ilçesine menajeriyle gelen Brezilyalı modelin burada bir davete katılacağı öğrenildi.

    Geceliği 5 bin Euro olan otelinden bol bol fotoğraf paylaşan Alessandra Ambrosio, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

    "Türkiye'ye hayranım"

    Ege sahillerinin tadını çıkaran Ambrosio, Türkiye'ye bir kez daha hayran kaldığını söyledi.

    Ünlü model ayrıca; "Daha önce de Bodrum'a gelmiştim. Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım. Burada özel bir televizyon programının çekimlerini de gerçekleştireceğiz" dedi.

    Victoria Secret meleği Türkiye de! Güzelliğiyle Marmaris i salladı... #1

    Victoria Secret meleği Türkiye de! Güzelliğiyle Marmaris i salladı... #2

    Victoria Secret meleği Türkiye de! Güzelliğiyle Marmaris i salladı... #3

    Victoria Secret meleği Türkiye de! Güzelliğiyle Marmaris i salladı... #4


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