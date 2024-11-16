Wanda Nara'nın kız kardeşi Zaira'yı gören dilini yuttu! Fiziği ve güzelliğiyle damga vurdu..

Yağmur Dinç

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, transferiyle birlikte magazin gündeminde de yerini aldı.

Kariyeri bir yana özel hayatı ile dikkatleri çeken Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı aşkla gözler önüne geldi.

Şimdilerde araları bozulan çift, çalkantılı günler geçiriyor.

Wanda Nara ise magazinin dilinden düşmüyor.

Ancak, kendisi kadar cesur olan bir isim daha var: Kız kardeşi Zaira Nara...

ICARDI'NİN CESUR BALDIZI

36 yaşındaki Zaira Nara, ablası Wanda ile sık sık vakit geçiriyor.

Wanda Nara'nın kardeşi olan Zaira Tatiana, 2010 yılında FHM dergisi tarafından dünyanın en seksi kadınları listesinde 47. sırada gösterildi.

Lübnan kökenli olan Arjantinli manken, cesur pozlarıyla Instagram'a damga vuruyor.