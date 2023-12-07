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Yağmur Tanrısevsin oyunculuğu ile olduğu kadar günlük yaşamıyla da adından çokça söz ettiriyor.
Güzel oyuncu şu sıralar Doğu Demirkol ile birlikte “Yaşam Koçu” projesiyle seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Tanrısevsin yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin beğenisini toplayarak gündemde kalmayı sürdürüyor.
Tanrısevsin’in sosyal medyadaki son paylaşımı ise, ekmek alma kombini oldu. Bu sefer oyuncunun kombini takipçileri tarafından eleştirilere sebep oldu. İşte o kombin….