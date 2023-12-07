Yağmur Tanrısevsin ekmek almaya külot giyip gitti! Bakan bir daha baktı… Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin ekmek alma kombiniyle sosyal medyanın diline düştü. İşte Tanrısevsin’in çok konuşulan o kombini…

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ensonhaber.com

Yağmur Tanrısevsin oyunculuğu ile olduğu kadar günlük yaşamıyla da adından çokça söz ettiriyor.

Güzel oyuncu şu sıralar Doğu Demirkol ile birlikte “Yaşam Koçu” projesiyle seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Tanrısevsin yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin beğenisini toplayarak gündemde kalmayı sürdürüyor.

Tanrısevsin’in sosyal medyadaki son paylaşımı ise, ekmek alma kombini oldu. Bu sefer oyuncunun kombini takipçileri tarafından eleştirilere sebep oldu. İşte o kombin….