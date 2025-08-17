Yakalama kararı sonrası Survivor'dan ayrılmıştı! Hikmet Tuğsuz o ülkeye gitti...

Survivor ile tanınan Hikmet Tuğsuz, hakkında yakalama kararı olduğu için Türkiye'ye dönemiyor.
Survivor All Star 2025'te finale sayılı günler kala kendi isteği ile yarışmadan çekilen Hikmet Tuğsuz'un ani vedası yarışmaya damga vurmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geleceği tarihi açıklayan Hikmet Tuğsuz'un yeni adresi belli oldu.
Hakkında 45 milyon liralık villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları nedeniyle yakalama kararı bulunan Hikmet’in yarışmadan ayrılması, uzun süre gündem olmuştu.
Türkiye'ye ne zaman döneceği merak edilen Hikmet Tuğsuz yarışmanın ardından Londra'ya gitmişti. Londra'dan ayrılan Hikmet Tuğsuz şimdi de soluğu Tayland'da aldı.
Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Hikmet Tuğsuz Tayland’a giderek manikür ve pedikür yaptırdığı anları takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabından manikür ve pedikür yaptırdığı anları takipçileriyle paylaşan Hikmet Tuğsuz, 14 Ekim'de Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Hikmet Tuğsuz'un, ülkeye dönmesi halinde tutuklanması bekleniyor.