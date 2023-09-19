Yalı Çapkını 38. bölüm 2. fragmanı: Seyran için okkalı tokat! Ortalık kızışacak... Yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara damga vuran Yalı Çapkını dizisinden heyecan dolu fragman geldi. Fuat'ın yalı da çabuk unutulmasının ardından Ferit yargı dağıtıyor. Seyran ve Kaya'nın konuşmasına öfke kusan Ferit, bakın yeni bölümde neler yapacak! İşte Yalı Çapkını 38. bölüm 2. fragmanı...

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ensonhaber.com

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor.

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Fenomen dizi yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Reyting rekortmeni diziden yeni bölüm ikinci fragmanı geldi.

Yeni bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında Kaya annesi Nükhet'e, "Hepsiyle kaynaşacağım. Bunu sadece içlerindeki kötüyü açığa çıkarmak için yapacağım" diyerek planlarından bahsetti.

Öte yandan gelini ve damadının nerede ve nasıl yaşayacağını merak eden Kazım soluğu yalıda aldı. "İşte hakiki, gerçek torun bu" diyerek Ferit'i gösterdi.

Ferit’ten Kaya’ya unutulmayacak tokat!

Seyran’ın Kaya’nın ayağına gitmesi üzerine Kaya, Ferit’e "Ben seni git dide daha iyi tanıyorum biliyor musun? Utangaç bir çocuksun. Mesele gelip benimle derdini açık açık konuşsan. Karını göndermesen” dedi.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından Ferit, Kaya’ya yumruk attı. İşte o anlar…