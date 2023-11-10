Yalı Çapkını 45. bölüm 2. fragman: Evlilik bitti! Seyran’a Pelin sürprizi… Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'ndan beklenen fragman geldi. Seyran, Pelin gerçeğiyle yüzleşecek mi? Ferit ve Seyran boşanacak mı? İşte Yalı Çapkını 45. bölüm 2. fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Her hafta Cuma günleri izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını dizisi, büyük bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, ve Şerif Sezer gibi usta isimleri bünyesinde barındıran dizi, her bölümüyle seyircileri etkilemeye devam ediyor.

Dizinin senaristliğini Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor.

Son bölümüyle ekranlara damga vuran fenomen diziden beklenen fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Ferit ve Seyran bitti!

Seyran, Ferit'in eğlence mekanında başka bir kızla öpüştüğü anların fotoğrafını görüyor. Ferit'le büyük bir yüzleşme gerçekleşecek.

Öte yandan Suna, Kaya ile evlilik yolunda adım atmaya hazırlanıyor. Ancak Seyran buna karşı çıkacak.

Ferit, Pelin'in dayısıyla yüzleşiyor. Pelin'in dayısı, Ferit'e resti çekti. Önce boşanacak, sonra Pelin'le evlenecek...