Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı: Önce Suna’yı, şimdi de Seyran’ı... Kaya yolun sonuna geldi Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Seyran ve Ferit boşanmanın eşiğine geldi. Kaya ise durumu fırsat bilip hemen atağa geçti. Bakın yeni bölümde neler olacak...

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ensonhaber.com

Her hafta Cuma günü, izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle büyük ilgi görüyor.

Dizi, başrolde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, ve Şerif Sezer gibi usta isimleri ağırlıyor.

Ekranlara damga vuran son bölümün ardından, gözler yeni bölüm fragmanına çevrilmişti. Diziden yeni fragman geldi.

Suna ile evlilik adımları atan Kaya, bu kez ortalığı fena karıştıracak. Dizide kartlar yeniden dağıtılacak. İşte yeni bölüm fragmanı…

Önce Suna, sonra Seyran!

Dizinin yeni bölümünde Seyran, Ferit ile ilgili gerçekleri öğreniyor. Ancak Ferit, Pelin'in hamile olduğunu söylemeyecek.

Öte yandan Kaya, Suna ile evlilik adımlarını atıyor. Suna'yı nasıl öptüğünü anlatan Kaya, Seyran'ı da öpmek isteyince tokadı yiyor.

Seyran, Pelin gerçeğini öğrenmek için Ferit'in peşine düşecek. Peki hamile olduğunu öğrenecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...