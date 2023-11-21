OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı Yalı Çapkını, devam ediyor.
Yeni sezonunda da herkesi şaşırtmayı başaran diziden ayrılan Pelin karakteri geri döndü.
Pelin karakterinin geri dönmesi ve hamile olmasının ardından dizide taşlar da yerinden oynadı.
Ferit'in zor anları
Halis Korhan'ın Pelin'in hamileliğini öğrenmesi ise Ferit'i zor duruma soktu. Ferit'in gerçekleri Seyran'a anlatmadığını öğrenen Halis, devreye girdi.
Seyran'a gerçekleri kendisinin anlatacağını söyleyen Halis Korhan, Ferit'in planlarından ise habersiz.
Pelin'i evde tutmak isteyen Ferit'in Abidin ile nikah kıymasını sağlayacağı gündeme geldi.