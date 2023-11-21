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Yalı Çapkını 47. bölüm 2. fragmanı: Pelin ve Abidin evleniyor! Seyran gerçekleri duyuyor...

Yalı Çapkını 47. bölüm 2. fragmanı: Pelin ve Abidin evleniyor! Seyran gerçekleri duyuyor... Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in gerçekleri Seyran'a anlatmadığını öğrenen Halis, ortalığı birbirine kattı. Ferit'in ise Pelin çin bambaşka planları var...