Yalı Çapkını 53. bölüm 2. fragman: Önce Pelin, şimdi de Nevra... Ferit'in yeni sevgilisi geldi Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'ndan yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin yeni bölümünde Nevra karakteri, Ferit ve Seyran'ın arasını tamamen açacak. Bakın yeni böklğmde neler olacak...

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ensonhaber.com

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, bu hafta da heyecan dolu gelişmelerle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

OGM Pictures imzası taşıyan dizi, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın özgün senaryosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli ve başarılı oyuncuların üstlendiği dizi, her bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

İzleyicileri etkilemeyi başaran dizi, son bölümüyle de büyük beğeni toplamıştı.

Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden yeni fragman geldi.

Ferit'in yeni sevgilisi geliyor

Dizinin yeni bölüm fragmanında Ferit ve Seyran'ın arası tamamen açılıyor. Kendi markasını kurmak isteyen Ferit, yeni biriyle tanışacak.

Herkesi peşinden koşturan Nevra karakteri diziye dahil oluyor. Ferit ve Nevra arasında yeni bir aşk doğacağı gelen iddialar arasında.

İşte Yalı Çapkını 53. bölüm 2. fragman...