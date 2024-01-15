Yalı Çapkını 54. bölüm 2. fragman: Kazım Ağa vuruldu, cansız bedeni ise... Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümüyle kaybettiği reytingi geri alacak. Diziden yeni fragman geldi. Kazım Ağa son nefesini veriyor. Ferit ve Abidin, Kazım Ağa’yı kurtaracak mı? İşte Yalı Çapkını 54. bölüm 2. fragmanı…

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ensonhaber.com

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, bu hafta da izleyicilere nefes kesen gelişmelerle dolu bir bölüm sunmaya hazırlanıyor.

OGM Pictures imzası taşıyan dizi, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın özgün senaryosuyla dikkat çekerken, her bölümüyle seyircisini etkilemeyi başarıyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli ve başarılı oyuncuların üstlendiği diziden yeni fragman geldi.

Kazım Ağa vuruluyor

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Ferit, Nevra’nın mağazasının peşinde olduğunu söyleyecek ve Nevra ile yakınlaşmaya başlayacak.

Ferit, Nevra ile AVM’de buluşmaya hazırlanırken Pelin bunu duyacak ve AVM’de ikisini basacak. Ancak sadece Pelin değil, Seyran da buna şahit olacak.

Öte yandan Orhan Bey, para karşılığında adam öldüren İbo’yu tutacak ve Kazım Ağa’nın üzerine salacak. Kazım Ağa’nın ağaca bağlı cansız duran bedeni , ölüm iddialarını beraberinde getirdi.

İşte Yalı Çapkını 54. bölüm 2. fragman...