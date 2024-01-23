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Yalı Çapkını 55. bölüm 2. fragman: Bu ayrılık paramparça edecek! Kazım Ağa’nın cenazesi…

Yalı Çapkını 55. bölüm 2. fragman: Bu ayrılık paramparça edecek! Kazım Ağa’nın cenazesi… Her Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinden yeni fragman geldi. Dizinin hayranları bu bölümde yıkılacak. Kazım Ağa son nefesini verdi, ailesi gözyaşlarına boğuldu. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı...