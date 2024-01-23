Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, geçtiğimiz hafta bir kez daha izleyicileri şaşırtmayı başardı.
OGM Pictures imzalı dizinin senaryosunu kaleme alan Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay, her bölümde şaşırtmaya devam ediyor.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, son bölümüyle reytingleri sildi süpürdü.
Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Kazım Ağa’nın cenazesi gözyaşlarına boğacak
Dizinin yeni bölümünde Orhan, Kazım Ağa’yı öldürtmek için adam tuttu ve Kazım Ağa vuruldu. Hastaneye kaldırılan Kazım Ağa, duygu dolu anlar yaşatmıştı.
Yeni bölüm fragmanında ise Kazım Ağa, kızlarından helallik alıp son nefesini veriyor. Cenazesi izleyicileri gözyaşlarına boğacak.
Öte yandan Orhan’ın suçu olduğu ortaya çıkıyor. Orhan kaçış planları yapacak.
İşte Yalı Çapkını 55. Bölüm 2. Fragman…