Sevilen dizi Yalı Çapkını, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleminden çıkan hikayesiyle uzun bir aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, sezon finaliyle izleyiciyi ekrana kilitlemişti.
Bu Cuma yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek olan diziden yeni fragman geldi.
Yalı Çapkını hayranları, bu sezonda yaşanacak sürpriz gelişmeleri heyecanla bekliyor.
BEBEK GELİYOR
Dizinin yeni bölüm fragmanında tedavisi için gittiği yurt dışından dönen Seyran, Sinan'la evlenme kararı alacak.
Ferit ve Seyran'ın uzun aradan sonra karşılaşması izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Öte yandan Orhan bir kez daha baba olacak. Orhan'ın sevgilisi herkesin içinde hamile olduğunu açıklayacak.
YALI ÇAPKINI 74. BÖLÜM 2. FRAGMAN