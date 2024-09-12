Yalı Çapkını 74. bölüm 2. fragman: Bebek geliyor "Ben hamileyim" Star TV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonunda büyük bombalarla geliyor. Diziden yeni fragman geldi. Bebek yolda! İşte Yalı Çapkını 3. sezon 2. fragmanı…

Haber Merkezi

Sevilen dizi Yalı Çapkını, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleminden çıkan hikayesiyle uzun bir aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, sezon finaliyle izleyiciyi ekrana kilitlemişti.

Bu Cuma yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek olan diziden yeni fragman geldi.

Yalı Çapkını hayranları, bu sezonda yaşanacak sürpriz gelişmeleri heyecanla bekliyor.

BEBEK GELİYOR

Dizinin yeni bölüm fragmanında tedavisi için gittiği yurt dışından dönen Seyran, Sinan'la evlenme kararı alacak.

Ferit ve Seyran'ın uzun aradan sonra karşılaşması izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Öte yandan Orhan bir kez daha baba olacak. Orhan'ın sevgilisi herkesin içinde hamile olduğunu açıklayacak.

YALI ÇAPKINI 74. BÖLÜM 2. FRAGMAN