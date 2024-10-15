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Haber Merkezi

Yalı Çapkını dizisi, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor!

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı bu etkileyici hikayede, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başarılı performansları herkesi büyülüyor.

Son bölümde yaşanan olaylar izleyicileri şok ederken, yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecanı zirveye taşıdı.

Her sahnesiyle büyük merak uyandıran dizide, bakalım bu hafta neler olacak?

SEYRAN İTİRAF EDİYOR

Dizinin yeni bölüm fragmanında Seyran ve Ferit yakınlaşması izleyicileri heyecanlandırdı.

Seyran'ın "Senden sonra kimseyi sevemedim" sözleri ekranlara damga vurdu. Peki, Ferit Diyar'ı bırakabilecek mi? Sinan ve Seyran boşanacak mı?

İşte Yalı Çapkını 79. bölüm fragmanı...