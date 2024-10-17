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Haber Merkezi

Yalı Çapkını dizisi, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı bu sürükleyici hikaye, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide, oyuncuların performansları büyük beğeni topluyor.

Diziden yeni fragman geldi. Yeni bölümde son dönemde artan kadın cinayetlerini ele alan dizinin fragmanı dikkat çekti.

İNTİHAR EDİYOR

Dizinin yeni bölüm fragmanında Abidin, Korhan ailesiyle yüzleşiyor. Ferit ise Diyar'la evlilik hazırlığında.

Sinan'la olamayacağını belirten Seyran, Sinan'a boşanmak istediğini söylüyor. Sinan, Seyran'ı da yanına alıp intihar mektubu bırakıyor.

Seyran'ı öldürecek mi? İşte Yalı Çapkını 79. bölüm 2. fragman...