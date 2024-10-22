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Haber Merkezi

Her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana kilitleyen Yalı Çapkını, yeni bölümüyle büyük heyecan yarattı.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleminden çıkan etkileyici hikaye, dramatik anlarıyla yine gündemde.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizide, oyunculuk performansları büyük övgü alırken, yeni bölüm fragmanı heyecanı daha da artırdı.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

SEYRAN VE FERİT YENİDEN EL ELE

Dizinin yeni bölüm fragmanın da Ferit, Seyran'ı bulup hastaneye yetiştirecek. Seyran ve Ferit aşkı yeniden alevlenecek.

Ferit, Seyran'ı hastane çıkışında yalıya götürecek. Peki Diyar'a ne olacak? İşte Yalı Çapkını 80. bölüm fragmanı...