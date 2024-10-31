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Haber Merkezi

Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, her hafta olduğu gibi son bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitledi.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı güçlü senaryo, seyirciyi derin ve duygusal bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı dizinin yeni fragmanı yayımlandı.

Bu hafta Yalı Çapkınında heyecan dorukta! Ferit ve Seyran arasındaki ilişkide neler olacak?

EVLİLİK OLMAYACAK

Yalı Çapkını dizisinde heyecan dozu giderek artıyor. Yeni bölümde, Diyar’ın dedesi yalıya baskın düzenleyerek Diyar’ı yanına alıp götürecek. Yaşanan bu gelişme, yalıda büyük bir karmaşa yaratacak.

Öte yandan Halis Ağa ve Abidin’in karşı karşıya geleceği gergin sahneler, izleyiciyi koltuklarına kilitlemeye hazırlanıyor.

Tüm bu olaylar yaşanırken, Ferit ve Seyran arasında yeniden kıvılcımlar çakacak ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacak.

İşte Yalı Çapkını 81. bölüm 2. fragman!