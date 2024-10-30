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Haber Merkezi

Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye tırmanmaya devam ediyor. Son yayınlanan bölüm, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı derin hikaye, bu bölümde de duygusal anlarla dolu bir yolculuğa çıkararak izleyenleri etkiledi.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı diziden yeni fragman geldi.

Peki, bu hafta Yalı Çapkını’nda neler yaşanacak?

SEYRAN VE FERİT YENİDEN

Dizinin yeni bölüm fragmanında Seyran'ı yanına alan Ferit, Diyar'la evlilik hazırlıklarına devam ediyor.

Ferit'in Seyran'a sözylediği, "Evlenmezsem sen yine benim olur musun?" sözleri dikkat çekti. Peki, Seyran ve Ferit yeniden bir araya gelecek mi?

İşte Yalı Çapkını 81. bölüm fragmanı...